آلية صينية لتفادي الحظر الأمريكي على إيران

جهينة نيوز:

تعتزم الصين إطلاق آلية لمواصلة تعاونها المالي والمصرفي مع إيران، مع قرب فرض الحظر الأمريكي على قطاع النفط الإيراني.

وافادت مصادر اليوم الاثنين، أن هذا النظام البديل يجري تأسيسه، وقد عقد خبراء البلدين عدة اجتماعات لبحث تفاصيله، وأضافت أن الخبراء يعتقدون أن النموذج الجديد عبارة عن إنشاء مصرف متخصص لتنفيذ التعاملات مع إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق الآلية الجديدة سيستغرق بعض الوقت، ومن المتوقع أن تؤجل إلى العام القادم.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا على إنشاء آلية لتسهيل التجارة مع إيران، في ظل الحظر الأمريكي.

وفرضت واشنطن في أغسطس الماضي حزمة أولى من الحظر على طهران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني على أن تطبق حزمة ثانية من الحظر ، والتي تعد الأشد في نوفمبر المقبل.