رونالدو يكشف لأول مرة السبب الحقيقي وراء رحيله عن ريال مدريد

جهينة نيوز:

صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بأنه غادر ريال مدريد بعد فتور العلاقة بينه وبين رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.

وقال رونالدو في مقابلة مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ستنشرها غدا الثلاثاء: "كان (بيريز) ينظر إلى علاقتنا فقط من وجهة نظر تجارية، وكنت أعرف ذلك. كنت أشعر أن معاملتي داخل النادي خاصة من جانب الرئيس، لم تعد مثلما كان الأمر في البداية. كنت أشعر بكوني كريستيانو رونالدو حقا في السنوات الأربع أو الخمس الأولى. بعدها تغير الأمر. بيريز كان ينظر إلي بأعين لم تكن ترغب في قول نفس الشيء، كما لو أنه لم يعد يعتبرني لاعبا لا غنى عنه في النادي، إذا كنتم تعرفون ما أعنيه".

وأضاف النجم البرتغالي: "وهذا ما جعلني أفهم، أنه علي الرحيل. أحيانا أتصفح الأخبار، وانتشرت أخبار تتحدث عن رغبتي في الرحيل. بالطبع، هذا صحيح جزئيا، لكن الحقيقة هي أنني كنت دائما أشعر بأن بيريز لم يكن ليوقفني، لأن كل شيء يتعلق بالمال".

وأوضح الهداف التاريخي لريال مدريد ودوري الأبطال: "لو ذهبت إلى الصين، لحصلت على خمسة أضعاف ما أحصل عليه في يوفينتوس أو ريال مدريد. ولكني أتيت إلى هنا (اليوفي) ليس من أجل المال، كنت أحصد نفس المبلغ في إسبانيا إن لم يكن أكثر. الفرق هو أنهم بحاجة حقيقية إلي. قالوا لي ذلك بوضوح. وأظهروا ذلك".

وختم كريستيانو رونالدو قوله: "قراري لم يعتمد على رحيله من النادي (زين الدين زيدان)، كان زيدان بالنسبة لي، الشيء الذي جعلني أشعر بأني الأفضل، نظرا للوضع في النادي