سافرونكوف: تحركات مشبوهة لمسلحي "النصرة" و"الخوذ البيضاء" وبحوزتهم مواد سامة في إدلب

جهينة نيوز

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، اليوم الاثنين، أنه تم رصد تحركات لمسلحي "جبهة النصرة" ونشطاء "الخوذ البيضاء" في أحياء إدلب وبحوزتهم مواد سامة.

وقال سافرونكوف خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "في الوقت الذي تنتهك فيه التشكيلات العصابية المتمركزة هناك (في إدلب) الاتفاق وتقصف المناطق السكنية، وردت من جديد تقارير عن تحركات مشبوهة لمسلحي "النصرة" و"الخوذ البيضاء" وبحوزتهم مواد سامة".

وأشار إلى أن اتفاق إدلب يجري تنفيذه بنجاح. وأضاف سافرونكوف "إن شركائنا الأتراك يبذلون كل ما في وسعهم لسحب الفصائل وأسلحتهم الثقيلة من هذه المنطقة".