قائد سابق في جيش الإحتلال: فوجئنا بـ اس-300 و نشعر بأننا كبش فداء

جهينة نيوز

صرح النائب السابق لرئيس الأركان العامة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والرئيس السابق لمجلس الأمن الإسرائيلي، عوزي ديان، اليوم الإثنين، بأن إسرائيل فوجئت بقرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" و زعم أن بلاده لا تنوي مهاجمة المنظومة إذا استخدمها السوريون الاستخدام الصحيح.

وقال ديان لوكالة "سبوتنيك": "لقد فوجئنا برد فعل روسيا تزويد سوريا بمنظومة "إس-300". لقد أسقطوا طائرة روسية والآن يزودونهم بمنظومة دفاع صاروخية. ماذا يعني هذا؟ أن يكون لديهم قدرات أكبر لإسقاط الطائرات الإسرائيلية؟ نحن نرى أن هذا رد فعل غير مناسب، ونشعر بأننا كبش فداء".

وفي الوقت نفسه أشار ديان إلى أن إسرائيل لا تنوي تنفيذ عمليات ضد "إس-300" في سوريا بشرط أن يقوم السوريون باستخدامها بالطريقة الصحيحة، وقال ديان في هذا السياق: "أتمنى أن تستخدم سوريا منظومة "إس-300" كما ينبغي، لأننا سنضطر للرد إذا قامت سوريا بمهاجمة طائراتنا أو اعتراضها. وقد حدث هذا من قبل. أريد أن أقول بأننا لن نهاجم "إس-300"، لكنها في نفس الوقت لن تعطيهم حصانة. نتمنى أن يظل التنسيق بين روسيا وإسرائيل كما كان من قبل. وإذا كنا محتاجين لتعديل شيئا ما، فسنكون سعداء بالتحقق منه. لكن الأهم هو ألا تقوم سوريا بأخطاء غبية مثلما حدث مع "إيل-20" من قبل".

ووفقا لديان فإن سوريا هي المسؤولة عن سقوط "إيل-20" وليس إسرائيل، وأضاف ديان "أعلم أن هذا موضوع هام بالنسبة لروسيا، وأنا أتفهم ذلك، لقد فقدوا 15 شخصا. لكننا لم نفعل ذلك [إسقاط الطائرة الروسية]. لقد هاجمنا هدفا إيرانيا كان يشكل خطرا علينا في سوريا، ثم عدنا إلى قواعدنا. بعد ذلك، أسقط السوريون الطائرة الروسية. أعتقد أنه ينبغي على موسكو أن تتعامل بجدية مع بياناتنا، فنحن أكثر مصداقية في هذا من السوريين. إنها ليست مسؤوليتنا، إسرائيل لا تنوي السماح لإيران بتحويل سوريا إلى موقع متقدم".

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" بهدف زيادة أمن العسكريين الروس بعد حادث سقوط الطائرة الروسية من طراز "إيل-20" يوم 17 سبتمبر/أيلول، فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومتراً من الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا. ويتخوف الجانب الإسرائيلي من أن منظومة "إس-300" المضادة للطائرات لن تحد فقط من حرية عمليات سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي للدول المجاورة ، ولكن وأيضا ستسمح للسوريين بمراقبة كامل المجال الجوي الإسرائيلي تقريبا.