لبنان: توقيف 121 سوريا في مخيم وادي الأرانب بعرسال

جهينة نيوز

أوقفت قوة من الجيش اللبناني 121 شخصا من التابعية السورية، بحسب ما قالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان لها الاثنين.

وأشار البيان الى انه “بتاريخه دهمت قوة من الجيش مخيم وادي الأرانب – عرسال حيث ضبطت مبلغا من المال ومصوغات ذهبية”.

وتابع البيان “أوقفت القوة 121 شخصا من التابعية السورية: 21 منهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف قضائية، 49 شخصا لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، 46 شخصا يتجولون بأوراق منتهية الصلاحية و5 أشخاص دون أوراق ثبوتية”.

ولفت البيان الى ان “التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص”.