شاهد .. اللحظات الأخيرة للطائرة الأندونسية التي تحطمت فوق بحر جاوة وراح ضحيتها جميع الركاب الـ 188

الإثنين, 29 تشرين الأول 2018 الساعة 20:12 | مجتمع, حوادث


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