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شاهد .. اللحظات الأخيرة للطائرة الأندونسية التي تحطمت فوق بحر جاوة وراح ضحيتها جميع الركاب الـ 188
الإثنين, 29 تشرين الأول 2018 الساعة 20:12 |
مجتمع
,
حوادث
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