قوات فرنسية تتوافد الى الكويت لهذا السبب

جهينة نيوز

أصدرت القوات المسلحة الكويتية بيانا عسكريا، توضح فيه دخول قوات من فرنسا إلى أراضي البلاد، كاشفة الهدف وراء ذلك.

و أعلن الجیش الكویتي عن وصول طلائع القوات الفرنسیة إلى البلاد الیوم الاثنین للمشاركة في تمرین (لؤلؤة الغرب 2018) المقررة إقامتھا خلال الفترة من 11 حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال الجیش الكویتي في بیان صحفي إن القوات الفرنسیة المشاركة بالتمرین سیستمر توافدھا إلى البلاد خلال الأیام المقبلة حتى استكمالھا، مشیرا إلى أن التمرین المقام بالتعاون مع القوات الفرنسیة الصدیقة في نسخته السادسة ھو الأكبر من ضمن سلسلة تمارین (لؤلؤة الغرب) منذ عام 1996 والذي ینفذه الجیش الكویتي وبمشاركة الحرس الوطني.

وأضاف أن التمرین یھدف إلى صقل القدرات والمھارات العسكریة من خلال التدریب والعمل الجماعي المشترك لرفع مستوى الأداء والكفاءة للقوات البریة والجویة والبحریة وفق استراتیجیة واضحة تھدف للارتقاء بالمستوى العام للمشاركین بالتمرین فضلا عن تبادل واكتساب الخبرات في مجال إدارة العملیات المشتركة.