وزيرة إسرائيلية تتجول داخل أكبر مساجد الإمارات

جهينة نيوز:

تجولت وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف التي ارتدت العام الماضي في مهرجان كان السينمائي فستاناً عليه صورة قبة الصخرة ، داخل مسجد الشيخ زايد، أكبر مساجد الإمارات مرتدية عباءة خليجية، وذلك ضمن زيارتها لمؤازرة منتخب كيان العدو الإسرائيلي للجودو الذي يشارك حالياً في بطولة "غراند سلام" الدولية، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن الوزيرة ريغيف "أجرت زيارة رسمية لثالث أكبر مسجد في العالم بعد مسجدي مكة والمدينة، وهو مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي".

ونشرت الصحيفة صورا ومقطعا مصورا لجولة الوزيرة برفقة مسؤولين إماراتيين، من بينهم أمين سر الاتحاد الإماراتي للجودو ناصر التميمي الذي يتولى أيضاً منصب أمين صندوق الاتحاد الدولي للعبة، وهي ترتدي عباءة خليجية وغطاء رأس.

وقالت الوزيرة خلال الجولة، بحسب ""جيروزاليم بوست: "هذه أول مرة يقوم بها وزير إسرائيلي بزيارة رسمية، والرسالة من ذلك هي رسالة سلام ووحدة"