الرئيس الكوبي يلتقي بوتين الشهر القادم

جهينة نيوز:

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش مع زعيم كوبا ميغيل دياس كانيل بيرموديس، في موسكو يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، حالة التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانيات تعميقه.

في بيان الكرملين "في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني ستجري محادثات فلاديمير بوتين مع رئيس مجلس الدولة ومجلس وزراء جمهورية كوبا ميغيل دياس كانيل بيرموديس، الذي سيزور روسيا زيارة رسمية".

يشار إلى أنه من المخطط مناقشة حالة وآفاق تعميق التعاون الاستراتيجي الروسي الكوبي في العديد من المجالات، وتبادل الآراء حول المشاكل الدولية والإقليمية الملحة