العثور على جثتي فتاتين سعوديتين مقيدتين بأمريكا

جهينة نيوز:

عثرت الشرطة الأمريكية، على جثتي شقيقتين سعوديتين على شاطئ نهر هدسون في ولاية نيويورك الأمريكية، وهما مقيدتين بشريط لاصق.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام الشرطة باستخراج جثتي الفتاتين، بعد العثور عليهما يوم الأربعاء الماضي.

رجحت الشرطة الأمريكية أن الواقعة تشير إلى حالة انتحار، وقالت إنها تجري التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث المروع للفتاتين، إلا أن عائلة الفتاتين نفت فكرة الانتحار.

وأوضحت الشرطة أن إحدى الضحيتين تالا فارع تبلغ من العمر 16 عاما والأخرى روتانا 22 عاما، وهما تقيمان في فيرفاكس بولاية فيرجينيا.

وعاشت الفتاتين في جدة قبل أن تنتقل أمهما إلى الولايات المتحدة واستقرتا في فرجينيا، بحسب صحيفة "عرب نيوز".

وأكدت الشرطة أن جثتيهما جرفتا على الشاطئ، وكانتا مقيدتين بشريط لاصق، ووجهاهما يلاصقان بعضهما بعضا، وكانت الشقيقتان ترتديان ملابسهما بالكامل، دون ظهور أي علامة واضحة على وجود صدمات، وحتى اللحظة لم يتم تحديد سبب الوفاة.

وقالت الشرطة إنها الشرطة ترجح انتحار الفتاتين من خلال القفز من أعلى جسر جورج واشنطن.

من جانبها، قالت القنصلية السعودية في نيويورك إنها تتابع مع السلطات المحلية حادثة مقتل المواطنتين السعوديتين، فيما نفت عائلة الفتاتين فرضية انتحارهما، وتقول إنها تنتظر معرفة سبب الوفاة بعد الفحوص الطبية