في اليوم العالمي للسكتة الدماغية هؤلاء المشاهير توفوا بسببها بينهم سوري

جهينة نيوز:

29 تشرين الأول هو اليوم العالمي للسكتة الدماغية من كل عام؛ حيث يسعى العاملون في المجال الطبي والصحي توعية المواطنين حول العالم بالمرض من حيث أسبابه وطرق الوقاية منه وكيفية معرفة إصابة الشخص به.

ويُشير موقع منظمة الصحة العالمية إلى أن 10 أشخاص يموتون من السكتة كان يمكن إنقاذ 4 إذا ما تم تنظيم ضغط الدم لديهم، منوهًا إلى أن حالات الوفاة من السكتة مرتبطة بالتدخين.

ويذكر أن العديد من المشاهير توفوا بسبب السكتة الدماغية أو أحد أنواعه مثل نزيف المخ منهم

الفنان السوري الكبير صباح عبيد إثر إصابته بجلطة دماغية أرقدته في أحد المستشفيات.

الفنان المصري ماهر عصام، في سن 38 عامًا إثر إصابته بجلطة في المخ أحد أنواع السكتة الدماغ

الكاتب والممثل والمخرج الهندي فير هيرا فيري بعد معاناته من السكتة الدماغية.

المطرب الشعبي المصري مجدي طلعت، بجلطة دماغية أدت لوفاته بأحد المستشفيات في بلاده.

الفنان الأردني إبراهيم الدروبي؛ إثر إصابته بجلطة دماغية