انقسام بين جمهور محمد صلاح بسبب قصة شعره

جهينة نيوز:

نشر حساب أحد صالونات الحلاقة للرجال في مدينة ليفربول، يُدعى "Barbers NO 1"، مساء يوم أمس الأحد، على حسابه بموقع انستغرام صورًا للمحترف المصري في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح بقصة شعر جديدة.

وظهر محمد صلاح بقصة شعر جديدة غير هذه التي كان يظهر بها خلال الفترة الماضية مع ليفربول وهي التي أثارت جدلاً بين متابعيه؛ حيث اختلفوا عن كونها الأفضل له أم لا.

ويبدو أن صالون الحلاقة هو الأول بالفعل في مدينة ليفربول؛ حيث يتوافد عليه لاعبي الفريق بخلاف صلاح مثل لوفرين، فيرمينيو، هندرسن، ألبرتو مورينو وحارس المرمى سيمون مينيوليه وغيرهم.

وخلال الموسم الجاري 2018/2019 شارك صلاح مع ليفربول في 14 مباراة؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع 4 لزملائه خلال 1105 دقيقة لعب