صدور نتائج الامتحان الطبي الموحد لطلاب السنة السادسة في كليات الطب البشري

جهينة نيوز

أصدر مركز القياس والتقويم في التعليم العالي نتائج الامتحان الطبي الموحد لطلاب السنة السادسة في كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية دورة تشرين 2018.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 2730 طالباً في مراكز دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماه ومراكز النفاذ خارج سوريا .و بلغت نسبة النجاح في جامعة دمشق 89.36% وفي جامعة حماه 89.21%و في جامعة تشرين 88.79%،وفي جامعة حلب 86.40%، وجامعة البعث 78.49%، وجامعة الفرات 23.08% أما بالنسبة للجامعات الخاصة فبلغت نسبة النجاح في الجامعة السورية الخاصة 88.68%، وفي جامعة القلمون الخاصة 75.34% وفي جامعة الأندلس 73.47%، فيما بلغت النسبة في الجامعات غير السورية 19.64%

وكان المتوسط الحسابي لمجموع الدرجات على التوالي في جامعة دمشق 70.40، جامعة حلب 69.68، جامعة تشرين 71.24، جامعة البعث 65.15 وجامعة حماه 70.31 وجامعة الفرات 47.77،و جامعة القلمون 64.93، وجامعة الأندلس الخاصة 63.88، والجامعة السورية الخاصة70.51والجامعات غير السورية 38.75

وحاز الطالب عبد العال فيصل العص من الجامعة السورية الخاصة على أعلى علامة وهي /94/ درجة.