أم تتخلص من ابنها الرضيع بأبشع طريقة

جهينة نيوز

تعمل الأم كل ما في وسعها لمنع الأذى عن طفلها وحمايته من كل خطر يهدد حياته، وهي حقيقة لا يختلف عليها اثنان، غير أن هذه الحقيقة قد تصبح نسبية إذا ما تكررت حالات قتل الامهات لفلذات أكبادهن بأبشع الطرق.

وفي واقعة صادمة ومؤلمة، أقدمت أم مراهقة تبلغ من العمر 19 عاما على إغراق طفلها الصغير حديث الولادة، البالغ من العمر 4 أسابيع، في الحمام لمنعه من البكاء.

وألقت شرطة تشاندلر الأمريكية القبض على الأم جينا فولويل، للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل بعد العثور على طفل رضيع ميت داخل حقيبة من القماش الخشن الأسود في شقتها، وفق ما ذكره موقع ''ميرور''.

وتم اكتشاف جثة الرضيع بعد أن اتصلت الأم بالشرطة قائلة إن ابنها تم خطفه في الحديقة، مدعية أنها كانت تضعه في مقعد سيارتها عندما جاء شخص من الخلف ووضع كيسًا فوق رأسها وخطفه.