موقع إسباني: صلاح أخبر إدارة ليفربول برغبته في الرحيل

جهينة نيوز

كشف تقرير إسباني عن مستجدات بشأن رحيل الدولي محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن صفوف الريدز في الفترة المقبلة.

وأوضح موقع "دون بالون" في تقرير له، الاحد، أن صلاح، توصل لاتفاق مع إدارة فريقه على الدخول في مفاوضات مع مسؤولي برشلونة وريال مدريد في حال رغبتهما في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الموقع أن صلاح، يرغب في تغيير الأجواء وخوض تجربة احترافية جديدة، خاصة وأن اللاعب يتواجد ضمن اهتمامات برشلونة، الذي يسعى للتعاقد مع بديل للفرنسي عثمان ديمبلي.

وكان صلاح، قد قاد فريقه لتحقيق فوزًا كبيرًا على حساب كارديف سيتي، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للبريميرليج، وسجل صلاح، هدفين لفريقه وصنع آخر.