حفل زفاف بأزياء ديزني وأحلام الطفولة

جهينة نيوز

أصبحت إميلي، التي تعمل في مجال النظافة من نيو ساوث ويلز في أستراليا، غارقة في كل شيء في عالم ديزني، ولديها حب خاص لأميرة واحدة على وجه الخصوص، لذا قررت أن تكرّم شخصيتها المفضلة في يومها الخاص وأن تلبس زي "سندريلا" في حفل زفافها، وكل ما كان عليها أن تفعله هو إقناع خطيبها جاك أن يسير على خطاها وأن يكون أميرها الساحر.

تقول "إميلي" البالغة من العمر 28 عامًا نقلا عن "ميرور" البريطانية أنها لطالما كنت مهووسة تمامًا بديزني، حيث اعتقدت أن مشاهدة الأفلام في طفولتها كان لها تأثير سحري داخلها، وتضيف: "أحببت جميع شخصيات ديزني، لكن "سندريلا" كانت الشخصية المفضلة لدي، لذلك أردت أن أكون مثلها في يوم زفافي."

كما أوضحت أن شريكها لم يكن متحمس للفكرة في البداية، ولكنه اقتنع بها لاحقا واشترك معها في التخطيط لها، ولم يكن الأمر مقصورا على الزوجين والديكورات، فقد كُلّف كل واحد من الضيوف بشخصية محددة لارتدائها للتأكد من عدم وجود أي شخصية مكررة.

وكان من بين الضيوف الـ64 الذين حضروا هناك رابونزيل من تانجلد وودي من توي ستوري، كما شارك أطفال إيميلي، فأرتدت ابنتيها إيلا، 7 سنوات، وجادي، 5 سنوات، أزياء آنا وإلسا، كما ارتدى ابنها إيفان البالغ من العمر عامين زي ستورم تروبر.

كان يوم إيميلي سحري، وفقا لأفراد عائلتها، الذين وصفوه بـ"أفضل حفل زفاف على الإطلاق"، كما أوصت العروس المدعوين بالتفكير فى الحصول على حفلات زفاف مثل هذه، بقولها: "إنه يعكس من نحن وهو شيء سوف نتذكره إلى الأبد".

وتخطط "إميلي" الآن للحصول على وشم لإحياء هذه الذكرى، حيث تريد الحصول على الكلمات "بسعادة دائمة" مكتوبة بالحبر على ذراعها، وهي الكلمات التي كانت مكتوبة عند نهاية فيلم سندريلا