نيمار يطالب بمعاقبة جمهور مارسيليا

جهينة نيوز

طالب النجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بمعاقبة جماهير مارسيليا لأنهت قذفته بالحجارة وزجاجات المياه خلال مباراة الفريقين يوم أمس ، والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بهدفين دون مقابل في الدوري الفرنسي.

وصرح نيمار لصحيفة لوباريزيان : أن هذه الأفعال قلة احترام ليس له فقط ، بل للاعبي مارسيليا ولكرة القدم.

وقال : بأنها ليست المرة الأولى التي يقذفهم الجمهور ببعض الأشياء ، وأكد أنه أمر خطير قد يعرض اللاعبين للأذى ، وطالب القادة والمسئولين بالتحرك.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثالث في مجموعته الأوروبية برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول.