أسلحة إسرائيلية وأمريكية وآليات غربية من مخلفات الإرهابيين في قرى القنيطرة

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والأدوية بينها إسرائيلية وأمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين في عدد من قرى القنيطرة المحررة من الإرهاب وذلك بالتعاون مع الأهالي.

وذكر سانا أن الجهات المختصة وبالتعاون مع لجان المصالحة والأهالي عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة بينها إسرائيلية وأمريكية الصنع وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع في قرى بريقة وبئر عجم ورسم سند في القطاعين الجنوبي والغربي من محافظة القنيطرة.

وبينت أن المضبوطات شملت أجهزة اتصال وطائرة استطلاع وصواريخ تاو أمريكية الصنع وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة منها صواريخ وقذائف دبابات ومدافع هاون متنوعة العيارات ومضادة للدروع وأجهزة كشف متفجرات وأجهزة تشويش ومناظير رؤية ليلية.