"قوات خاصة كردية" تعزز هجومها على "داعش" شرق سوريا

جهينة نيوز

قال قائد عسكري في ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية قسد" إن قوات خاصة كردية انضمت إلى عملية هجومية على عناصر تنظيم "داعش" المتشدد شرق سوريا، وذلك بعد استعادة المتشددين لأراض من القوات المدعومة من الولايات المتحدة في هجوم مضاد شرس.

وشن تنظيم "داعش" هجوما على ميليشيا "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور قرب الحدود مع العراق يوم الجمعة. وعزز مقاتلون عراقيون صفوفهم على الحدود ردا على ذلك.

وقال "المرصد المعارض" إن نحو 70 من مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" قُتلوا في الهجوم الذي شنه التنظيم تحت ستار عاصفة رملية وشارك فيه مفجرون انتحاريون ونساء متشددات. وقالت ميليشيا "قسد" إنها فقدت 14 من مقاتليها.

وقال متحدث باسم قوات "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة إن تنظيم "داعش" تمكن من استعادة بعض الأرض لكن "قسد" ستعود بدعم من التحالف“.

وعزا القائد الانتكاسة جزئيا إلى قلة خبرة المقاتلين العرب في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" التي خاضت معظم العمليات القتالية ضد "داعش" في دير الزور.

وقال القائد العسكري إن "المقاتلين العرب من قوات مجلس دير الزور العسكري استطاعوا التقدم في الحملة حتى ”مستوى محدد“ لكن تنظيم داعش يقاوم بشراسة أكبر مع اقتراب الهجوم من جيوبه الأخيرة".

وأضاف أن هذا يتطلب نشر قوات خاصة من قوات حماية الشعب الكردية التي تقود ميليشيا "قسد" ومن وحدات حماية المرأة التابعة لها.

وقال ”اضطررنا للاستعانة بمقاتلين محترفين من وحدات حماية الشعب والمرأة... وسوف يتم الاعتماد عليهم في استكمال الحملة“.

وهذا الهجوم هو الأحدث في الجهود التي يبذلها "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة "وقوات سوريا الديمقراطية" لطرد تنظيم "داعش" من جيوبه الأخيرة شرقي نهر الفرات في أعقاب الهزيمة التي مني بها التنظيم العام الماضي في الرقة مقره السابق في سوريا.

وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم قوات "التحالف" في رسالة بالبريد الالكتروني إلى رويترز ”هذه المعركة أخذ وعطاء في بعض الأحيان مثل أغلب المعارك العسكرية، ولقد قلنا منذ البداية إن هذا سيكون صراعا صعبا“.

وأضاف ”تنظيم داعش يستخدم مقاتلين أجانب متمرسين وليس لديهم ما يخسروه وسوف تعود قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف وستواصل دحر وتدمير تنظيم الدولة الإسلامية“.

وقالت قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي مظلة لعدة جماعات مقاتلة، يوم السبت إنها عززت صفوفها على الحدود السورية بما في ذلك نشر بطاريات صواريخ، وذلك بعد تراجع قوات سوريا الديمقراطية على يد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت أن ”هناك أوامر بغلق معبر الباغوز“ الذي يقع على نهر الفرات بين مدينة البوكمال السورية ومدينة القائم العراقية. وكانت المدينتان من معاقل التنظيم المتشدد أثناء حكمه للمنطقة.

رويترز