تماثيل شمع لـ نانسي عجرم ومايا دياب في اسطنبول

جهينة نيوز

بعد أن انضم تمثال شمع يُجسد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مجموعة تماثيل متحف مدام توسو في شارع الاستقلال باسطنبول تم الكشف عن تمثال جديد للفنانة اللبنانية مايا دياب.

والملفت هو أن تمثال مايا دياب الشمعي الذي أزيحت الستارة عنه اليوم، هو الثالث لنجوم لبنان من بعد المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب والنجمة نانسي عجرم.

وبمناسبة الكشف عن التمثال الجديد التقط زوار متحف «مدام توسو» في تركيا صورًا وفيديوهات لأنفسهم مع تمثال نانسي عجرم وقد انتشر فيديو للتمثال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

ويشار إلى أن «مدام توسو»، هو من أشهر متاحف الشمع في العالم ويحتوي على تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في جميع المجالات الفنية، السياسية والرياضية، مثل ونستون تشرشل وهتلر وشكسبير.