أكبر مصرف أوروبي يتوقع أثرا محدودا لقضية خاشقجي على الاستثمار في السعودية

جهينة نيوز

استبعد بنك "إتش إس بي سي" أكبر مصرف في أوروبا، أن تؤثر قضية خاشقجي بشكل ملحوظ على تجارة السعودية الخارجية أو في تدفق الاستثمارات الأجنبية عليها.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك جون فلينت اليوم الاثنين: "مرت أسابيع صعبة على المملكة، ولم يكن هذا جيدا للسعودية. أفهم المشاعر التي تحيط بالقضية، لكن من الصعب جدا التفكير في فك الارتباط مع السعودية بالنظر إلى أهميتها في أسواق الطاقة العالمية".

وتتعرض السعودية للضغوط في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول بعد دخوله مقرها في 2 أكتوبر.

وكان مسؤولون دوليون ورؤساء شركات أجنبية قد ألغوا مشاركتهم في مؤتمر استثماري عقد في العاصمة الرياض الأسبوع الماضي، على خلفية قضية خاشقجي.

من جهتها أفادت مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي، بأن الرياض لن تعاقب البنوك الأجنبية التي قاطعت مؤتمر الاستثمار في الرياض، وجددت التأكيد على التزامها بربط عملتها بالدولار الأمريكي.

المصدر: "رويترز"