ابتكار علمي جديد يساعد على التخلي عن حقن الأنسولين اليومية

جهينة نيوز

تمكن علماء من هولندا من ابتكار طريقة جديدة تساعد على الحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم من المحتمل معها أن يتخلى مرضى السكري عن الحقن اليومي للأنسولين.

ووفقًا لما ذكره “روسيا اليوم” فقد حقق علماء هولندا اكتشافًا ثوريًا بابتكارهم طريقة تستمر ساعة واحدة فقط، بعدها لن يستخدم مريض السكري حقن الأنسولين خلال عدة أشهر.

وفي هذا الإطار أظهرت نتائج الاختبارات أن هذه المدة قد تطول إلى سنة كاملة. ولكن هذه الطريقة ليست مريحة جدًا لأنها تتطلب ابتلاع خرطوم مطاطي، تثبت في نهايته كرة ضخ خاصة مملوءة بالماء الحار.

وعندما يصل هذا الخرطوم إلى الأمعاء الدقيقة (المسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية)، يتم ضخ الماء الحار إلى الكرة المثبتة في نهايته لحرق الغشاء المخاطي. وبعد أسبوع على هذه العملية، ينمو غشاء مخاطي جديد مكان المحترق، ما يؤدي إلى نتائج مدهشة تستمر طويلاً في الحفاظ على مستوى معتدل للسكر في الدم.

وبحسب الدراسة سيتم التأكد من هذه النتائج بصورة نهائية، سيتم اختبار هذه الطريقة على عدد كبير من المتطوعين، حيث بلغ عدد الذين خضعوا لها حاليًا 50 شخصًا فقط، بقي عند 90% منهم مستوى السكر ثابتًا خلال سنة كاملة