بوتين في رسالة لأردوغان: روسيا وتركيا تساهمان في حل القضايا الدولية

جهينة نيوز

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة مرور 95 عاما على تأسيس الجمهورية التركية.

وأكد الرئيس الروسي، في رسالته، أن روسيا وتركيا تطوران التعاون بشكل ناجح وتساهمان بفعالية في حل القضايا الدولية.

وجاء في نص البرقية الذي نشرتها سبوتنيك: "منذ السنوات الأولى من قيام الجمهورية التركية، تم وضع أسس علاقات حسن الجوار بين دولتينا".

كما شدد بوتين على أهمية أن "موسكو وأنقرة تعملان الآن بنجاح على تطوير التعاون البناء في جميع المجالات، كما تتعاونان بشكل فعال في معالجة القضايا الحيوية في جدول الأعمال الإقليمي والدولي بما يخدم مصالح شعوب البلدين والقارة الأوراسية بأكملها".