كثرت الفضائح.. توقعات بمغادرة "تسلا" للأسواق وإعلان إفلاسها

الإثنين, 29 تشرين الأول 2018 الساعة 14:08 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

كثرت الفضائح.. توقعات بمغادرة

جهينة نيوز

يتوقع العديد من الخبراء في سوق السيارات أن تعلن شركة «تسلا» إفلاسها عام 2019.

ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس شركة "Greenlight Capital" الممولة للمشاريع الاقتصادية، ديفيد إينهورن، أن مستقبل الشركة على المحك، لذا وجه رسائل إلى العملاء والمستثمرين في الأسواق، حذرهم فيها من الاستثمار في تسلا، وأبدى رأيه بأن تصنيع هذه الشركة للسيارات الكهربائية لن يجعلها شركة ربحية في المستقبل.

وغالبا ما يأخذ الخبراء الاقتصاديون والمستثمرون بآراء إينهورن، فتوقعاته الاقتصادية غالبًا ما تصدق، وخصوصًا أنه توقع خروج عدد من الشركات المهمة من الأسواق قبل الأزمة المالية العالمية التي بدأت منذ 10 سنوات، وحدث ذلك بالفعل.

أما توقعات الخبير حول مستقبل تسلا، فسببها الأزمة التي تمر بها الشركة حاليا، والمشاكل الكبرى والفضائح التي تعصف بمؤسسها، إيلون موسك، والذي تتهمه عدة جهات بالاحتيال والتلاعب بأسعار الأسهم في الأسواق، فضلًا عن الفضائح بسبب احتراق عدد من السيارات الكهربائية التي تنتجها، والتي تعتبر من أغلى المركبات الكهربائية في السوق.


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