الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن يرفضون اتفاق منع الأسلحة النووية

جهينة نيوز

أعلنت مجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا رفضها لاتفاق منع الأسلحة النووية.

وأكدت الدول الخمس في بيان لها أنها لن توقع على اتفاق منع الأسلحة النووية.

وجاء في البيان "نعلن رفضنا لاتفاق منع الأسلحة النووية. إننا نعتقد اعتقادا راسخا بأن أفضل طريقة لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية هي عملية تدريجية تأخذ في الحسبان وضع الأمن الدولي".

وأضاف البيان "هذا النهج المجرب للتخلص من الأسلحة النووية حقق نتائج ملموسة، بما في ذلك التقليص الكبير للترسانة النووية في العالم".

سبوتنيك