استعدادات "دقيقة صمت" بدأت... ما حقيقة انسحاب كاريس بشار؟

جهينة نيوز

يصل المخرج شوقي الماجري إلى بيروت في الايام المقبلة لاستكمال التحضيرات المتعلقة بالمسلسل الرمضاني "دقيقة صمت"، بعد الاطلاع على المواقع التي ستستخدم لتصوير جزء من العمل في سوريا. وكان رافق النجم السوري عابد فهد فريق العمل في رحلة الاستطلاع.

المسلسل كتابة سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري وانتاج مشترك بين شركتي "الصباح إخوان" و"أيبلا" وبطولة فهد والممثلة ستيفاني صليبا التي أعلنت أخيراً عن تعاقدها رسمياً للمشاركة في العمل الرمضاني.

وجرى التداول أخيرا بخبر انسحاب الممثلة السورية كاريس بشار من العمل، وعن هذا الشق، أوضح مصدر داخل شركة "الصباح للاعلام" أن "اسم بشار كان من بين الأسماء المرشحة للمشاركة في "دقيقة صمت"، ولكن لم يتم التعاقد رسمياً معها، وبالتالي لم يتم توقيع اتفاقية بين الطرفين ليكون هناك إنسحاب