موسكو ترجح استئناف اجتماعات أستانا حول سوريا آخر الشهر المقبل

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الجولة المقبلة من مفاوضات التسوية السورية في أستانا ربما تنعقد أواخر نوفمبر تشرين الثاني ومطلع ديسمبر كانون الاول المقبلين.

وقال بوغدانوف نقلا عن روسيا اليوم: "لم يتم الإعلان عنها بشكل نهائي، ولكن لا يجوز استبعاد هذا الموعد".

وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف أن الجولة القادمة من اجتماعات أستانا قد تنعقد أواخر نوفمبر تشرين الثاني او مطلع ديسمبر كانون الاول القادمين في عاصمة بلاده.

وقال: "حسب ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا، فإنهم يعتزمون عقد جولة جديدة من المحادثات في أستانا. وسيتم إخطاركم بالوقت وجدول الأعمال بعد تلقي المعلومات النهائية من الدول الضامنة".