سميرة سعيد تهنئ شيرين على ألبوم نساي

جهينة نيوز

تلقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عدد كبير من التهاني بعد طرح ألبومها الجديد "نساي" على موقع اليوتيوب ، والذي حقق تفاعلاً كبيراً من قبل النجوم والجمهور.

وحرصت الفنانة سميرة سعيد على توجيه تهنئة خاصة لها ، وكتبت عبر صفحتها الخاصة في موقع تويتر : دايماً بتطربيني وبتمتعيني بإحساسك العالي .. برافو شيرين .. ألبوم متنوع أوي وشبهك.

ومن ناحية أخرى تواجه الفنانة شيرين عدة أزمات بعد صدور ألبومها الجديد ومنها تفاقم أزمتها مع شركة نجوم ريكوردز التي أنتجت ألبومها قبل الأخير ، وحذفت الألبوم رداً على طرح جديدها بعد فسخ تعاقدها مع الشركة بدون دفع تعويض.