شتائم لراموس في الكامب نو.. وبيكيه يتدخل

جهينة نيوز:

على الرغم من عداوته الشديدة لريال مدريد، فاجأ نجم برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه جمهور الكامب نو، عندما طلب منهم التوقف عن الهتافات المسيئة تجاه نجم "الغريم الأزلي" خلال مواجهة "الكلاسيكو" الأحد.

ومع إطلاق جماهير الكامب النو للشتائم تجاه قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، ظهر بيكيه وهو يشير للجماهير بالتوقف، في موقف "نبيل" من زميل راموس السابق في المنتخب الوطني، حسب ما نشرت صحيفة "ماركا".

وهتفت الجماهير بعبارة مسيئة لوالدة راموس، قائد النادي "الملكي" ومنتخب إسبانيا " خلال "الكلاسيكو".

وظهر بيكيه وهو يشير للجماهير العريضة بإصبعه رافضا الهتافات المشينة، التي عادة ما يتعرض لها هو نفسه في ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد.

واشتهر بيكيه بعداوته الشديدة لريال مدريد، من خلال تصريحاته المثيرة للجدل تجاه الغريم، مما جعله من أكثر اللاعبين المكروهين من قبل جمهور النادي "الملكي".

وعانى راموس كثيرا في خط الدفاع خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 5-1 الساحقة لبرشلونة في "الكلاسيكو" الأحد.