منافسة شديدة بين الهضبة ونجم الجيل على تصدر التريندات

جهينة نيوز

اشتدت المنافسة بين الهضبة عمرو دياب ونجم الجيل تامر حسني ليتصدر واحد منهما معدلات البحث والتريندات دون غيره.

فبداية طرح الهضبة ألبومه الغنائي الأخير "كل حياتي" وحقق نجاحاً باهراً ، ليفاجأ تامر حسني جمهوره بإعلانه عن إصابته بالتهاب شديد في الحبال الصوتية ، بالإضافة إلى انتقاله إلى إحدى المستشفيات لإجراء جراحة عاجلة ، وبذلك يكون سحب صدارة التريند من عمرو دياب لصالحه.

وعندما التفتت الأنظار حول إصابة نجم الجيل، لجأ الهضبة إلى مفاجأة جمهوره أثناء إحيائه حفلاً في إحدى الجامعات الخاصة بمصر عندما قدم الممثلة دينا الشربيني على المسرح وغنى لها أغنية برج الحوت.

فواصل تامر رحلته بجذب الأنظار ليعلن عن سفره إلى أميركا لتلقي العلاج المناسب بالإضافة إلى انتظار ولادة زوجته لطفلهم الثالث "آدم".

وفي الختام أعلن تامر حسني أنه يحضر لحفلاً غنائياً كبيراً في 9 تشرين الثاني في الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة.