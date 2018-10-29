جورجيا بصدد إعادة الانتخابات الرئاسية لهذا السبب؟

جهينة نيوز

بينت النتائج الأولية للانتخابات الجورجية تقدم المرشحة سالومي زورابيشفيلي على منافسها غريغول فاشادزه، وحصولها على 38.6% في المئة من الأصوات ما لا يكفي لتحقيق النصاب المطلوب لفوزها.

وأظهرت بيانات اللجنة المركزية للانتخابات في جورجيا أن سالومي المدعومة من حزب "الحلم الجورجي" الحاكم حصلت على 38.6%، فيما نال منافسها فاشادزه المرشح عن كتلة المعارضة الموحدة "القوة في الوحدة" على 37.75%، ما يعني إجراء جوله ثانية من الانتخابات نظرا لعجز أي من المرشحين عن نيل أصوات 50% وصوت واحد من أصوات الناخبين.

وفي الانتخابات الرئاسية الجورجية، لا يوجد حد أدنى لنسبة التصويت، لذا تعتبر نافذة مهما كانت نسبة المشاركة، على ألا تقل نسبة تأييد الفائز عن 50% وصوت واحد من أصوات المقترعين.

المصدر: نوفوستي