رصد 500 حالة تسول في دمشق وريفها منذ بداية العام

جهينة نيوز

بيّنت رئيسة الفريق التطوعي لرصد حالات التسول والتشرد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- فداء دقوري أن حالات التسول التي تم رصدها والتعامل معها من قبل الفريق بلغت 100 حالة بين شهري أيلول وتشرين الأول، حيث تكون مجمل الحالات التي تم تحويلها إلى مراكز المتسولين من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول 500 حالة في دمشق وريفها.

واكدت استمرار الوزارة في حملة رصد حالات التسول والتشرد ومكافحة تلك الظاهرة عبر كوادر الوزارة والفريق التطوعي ومراكز التسول والتشرد، مضيفة: إن أي حالة تصل إلى الوزارة يتم التعامل معها فوراً إن كانت الحالة منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الكوادر المنتشرة في الشوارع، لافتة إلى أن أغلب الحالات تكون إنسانية عن أشخاص فقدوا عوائلهم ويبحثون عنهم، ويتم التعاون معها لإيجادهم بالوسائل المتاحة والممكنة لعناصر الوزارة.

تشرين