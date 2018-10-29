انخفاض النفط مع قلق المستثمرين إزاء تباطؤ التجارة

جهينة نيوز

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين في ظل معنويات تتسم بالحذر مع تراجع الأسواق المالية الأسبوع الماضي وارتفاع الدولار في مطلع الأسبوع الجاري بما يؤكد المخاوف من أن النمو ربما يتباطأ وعلى وجه الخصوص في الاقتصادات الناشئة بآسيا.

و جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر أقرب استحقاق منخفضة 39 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 77.23 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 67.31 دولار للبرميل مقارنة مع الإغلاق السابق.

وينتاب القلق المستثمرين بعد خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، بينما فرض ارتفاع الدولار الناجم عن الإقبال عليه كملاذ آمن ضغوطا على القدرة الشرائية للأسواق الناشئة.

وقالت إيستبورت للسمسرة في ناقلات الشحن ومقرها سنغافورة إن أسعار الأسهم تنخفض في ظل حالة الضبابية التي تكتنف السياسات وارتفاع أسعار الفائدة وأرباح مخيبة للآمال لبعض الشركات.

وعلى جانب الإمدادات، يظل التوتر يسود أسواق النفط قبيل عقوبات أمريكية وشيكة على صادرات النفط الإيراني من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم ومن المتوقع أن تؤدي إلى شح الإمدادات، وعلى وجه الخصوص في آسيا التي تحصل على القدر الأكبر من شحنات الخام الإيراني.