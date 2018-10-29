المدعي العام السعودي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول بشأن مقتل خاشقجي

جهينة نيوز

وصل اليوم الاثنين إلى إسطنبول، المدعي العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاء المعجب حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، "إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، على متن طائرة خاصة".

وتابعت: "من المقرر أن يلتقي المعجب خلال الساعات المقبلة من اليوم، مع المدعي العام التركي في إسطنبول عرفان فيدان، ويجريا تحقيقا في مبنى القنصلية السعودية.

وأعد المدعي التركي طلبا لتسليم 18 مشتبها من المملكة العربية السعودية، كانت الرياض قد اعتقلتهم كجزء من عملية التحقيق في مقتل الصحفي خاشقجي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا ستقيّم نتيجة المحادثات بين المدعي العام السعودي ونظيره التركي.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوجود "الكثير من الخداع والأكاذيب" من طرف السعوديين في قضية خاشقجي، تعليقا عل تعدد الروايات التي تصدر من السعودية حول الواقعة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة".

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وشدد على أن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي".

وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.