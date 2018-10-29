تحطم طائرة ركاب على متنها 188 راكبا بعد دقائق من إقلاعها في جاكرتا!

جهينة نيوز

قالت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" تحطمت في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانغ في جزيرة سومطرة.

ووفقا لـ"رويترز"، قال يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت".

وأضاف أن الطائرة فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها. ولم يتسن معرفة عدد من كانوا على متن الطائرة.

وذكرت صحيفة "ستراتس تايمز"، كان من المقرر أن تتجه الطائرة من طراز "بوينغ 737" من جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانغ في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأضافت، أن الطائرة أقلعت في تمام الساعة 6:20 بالتوقيت المحلي واختفت في تمام الساعة 6:33.

ومن جانبها، قالت وزارة النقل الإندونيسية: إن "الطائرة المنكوبة كانت تحمل 188 شخصا".

وفقا لاحداثيات موقع Flightradar، سقطت الطائرة في البحر على الساحل الغربي من جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأفادت السلطات الإندونيسية بأنه تم العثور على حطام في موقع فقد الاتصال بالطائرة المنكوبة.

,قالت شركة بوينغ في تغريدة على "تويتر": "إنها على علم بتقارير عن حادث طائرة في إندونيسيا وتتابع الوضع عن كثب".

وشركة "ليون إير" تعتبر من أكبر شركات الطيران الخاصة في إندونيسيا، وتقوم بتشغيل رحلاتها إلى 126 مطارا في إندونيسيا وسنغافورة وفيتنام وماليزيا والمملكة العربية السعودية. ويقع الميناء الرئيسي للناقل الجوي ومركز النقل الرئيسي في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

ويشار إلى أن شركة طيران ليون، قد تم وضعها على قائمة شركات النقل الجوي التي تم حظرها من الطيران في المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه في أبريل/نيسان 2013، سقطت طائرة من طراز "بوينغ 737-800" تابعة للشركة نفسها في المياه الضحلة بالقرب من مدينة دنباسار الإندونيسية، وتحطمت إلى جزئين. ولكن لحسن الحظ، نجا جميع الركاب الـ 108 الذين كانوا على متنها.