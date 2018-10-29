الإسكان تخصص 7011 مسكناً لجميع الفئات

جهينة نيوز

تتابع المؤسسة العامة للاسكان عقد اجتماعاتها الدورية مع المديرين والمعنيين لتتبع خطة تخصيص المساكن لعام 2018 في محافظة ريف دمشق توسع ضاحية قدسيا وعدرا العمالية ومحافظات اللاذقية حمص وحلب والسويداء ، وسيتم الإعلان عن مواعيد التخصيص وأعداد المساكن وفئاتها بموجب اعلانات رسمية، حيث بين مصدر بالمؤسسة عن التزام المؤسسة بوعودها بحق المكتتبين وذلك بتخصيص / 7011/ مسكناً بالكامل حتى نهاية العام موزعة على محافظات المذكورة ولجميع فئات المشاريع من عمالي وشبابي والادخار السكني والسكن البديل لـشاغلي المخالفات، مشيراً الى زيادة عدد المساكن المخصصة هذا العام بمعدل 1000 مسكن هذا العام.‏

كما بين المصدر أنه خلال 2019 تسعى المؤسسة إلى زيادة عدد المساكن المخصصة، مع العمل المستمر لوصول الرقم المخصص لنحو 8 آلاف مسكن، من خلال وجود خطة لكل فرع في محافظات القطر مع بحث الإمكانات والشركات المنفذة، مع السعي إلى التوسع في المنافذ المخصصة ضمن خطة العام القادم.‏

وفي السياق ذاته تمت الموافقة على تمديد فترة إبرام العقود حتى نهاية العام الحالي 2018 لبعض المخصصين بمساكن الشبابي والعمالي والادخار، وذلك وفق الحالات المعروضة على المجلس، أهمها المخصصون بالمساكن التي تضررت بفعل العمليات الإرهابية ، ويجري حالياً إعادة تأهيلها، وإلغاء الاكتتاب والتخصيص للمخصصين الذين لم يبرموا عقودهم ضمن المدد الممنوحة سابقاً، على الرغم من أن مساكنهم جاهزة على أن تقوم المؤسسة بالإعلان عن ذلك بشكل مفصل ولجميع الحالات.

صحيفة الثورة