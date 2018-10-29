أبراج يوم الأثنين 2018/10/29 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم10/29: لطيف، قنوع، تبالغ في حماية نفسك لا تتقبل نقد، شهم، كريم ،طموح، وطيب القلب لكن تنساق عشوائيا وراء رغباتك، احذر تهور السنة تنتهي من فترة متعبة عانيت منها توقع على شراكة مهنية أشهر قادمة مسائل مالية تغير إيجابي قضايا سفر أو انتقال لمكان جديد أو أرض غريبة، عندك نشاط تحب أن تكون سيد نفسك في تغير وتقدم والحظ تصاعدي.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تركز على شؤونك العائلية يقودك أحد أفراد عائلتك نحو اتخاذ قرار مزعج قد يشتد النزاع حافظ على جديتك وحاول الموازنة بين حياتك المهنية والعائلية ولا تفتح دفاتر الماضي انتبه من مواجهة مع السلطات لا تحسم أمرك بشأن عقاري عندك تعديلات وإصلاح أعطال ودفع فواتير واستحقاقات.

برج الثور:تسير نحو دروب جديدة لا تعرفها تخرج من انغلاق وتنطلق تشكل عندك حوافز كبيرة تفرحك تنقل وسفر اعلانات ودعاية مؤتمرات تفرض وجهة نظرك بقضية عائلية تتقدم لعملية شراء وتناقشها مع العائلة.

برج الجوزاء:تدخل في تجارب مادية تناقش بعض العقود والقضايا المادية طارئة تفاوض بشأن ممتلكات مع مقربين تخطط لتكسب مشاريع مالية جديدة تساعد الآخرين على إيجاد الحلول شخصية مهنية صحية حافظ على هدوئك.

برج السرطان :القمر ببرجك تتلقى دعم من محيطك فرص ونجاحات تطور نفسك وتجدد مشروع تعالجه بفضل حضورك ويقظتك الخير والقوة الك.

برج الأسد:يومك مزدحم وبحاجة إلى تنظيم وتوفر طاقتك للعمل الأهم تشتكي من وضع طارئ انتبه من الأعداء والمجازفات أبدأ بالأولويات وتفادى أي تأخير.

برج العذراء : شعبيتك كبيرة اهتم بنصائح ومساعدة الآخرين من حولك تحقق لك الكثير خصص وقت أكبر لهواياتك واهتماماتك تحقق متعة وراحة الك فكر في الاستثمارات وأرباح للبعض تلتقي مع صديق قديم.

برج الميزان: أنجز أعمالك ولا تنظر إلى الخلف انتبه من التمرد والاستبداد وتعاون مع محيطك حتى لا تدفع الثمن فترة تراجع على صعيد تواصل وعمل أثبت جدارتك ولا تتهرب من مشاكلك العاطفية.

برج العقرب: تصل إلى تسوية أوضاع كانت مهددة بالفشل تدرس مواضيع جديدة تجري اتصالات لأماكن بعيدة وتفكر بالسفر لقاءات ومقابلات ابحث عن الاستقرار تخرج بنتيجة سريعة وتحليل منطقي لأمورك.

برج القوس : تركز على شراكة مالية انتبه من تصرفات مع الشريك تدخل بمواجهة وتصعب خطواتك تقدم تفسيرات مقنعة تطرح قضايا تطرق أبواب حتى تستفيد من فرصة مالية وتعيد حساباتك من جديد.

برج الجدي: تركز على شراكة تجربتك بحاجة لحسم وقرار سريع احتمال تواجهك بعض المشاكل جرب تشرح أفكارك وتجابه المعاكسات التحالف ضدك انتبه من التردد مع الشريك كن حذر وخليك هادئ ودبلوماسي.

برج الدلو :تشعر بالإحباط بسبب تقلب وصعوبات وتأجيل أعطي نفسك دافع حتى تنهي أعمالك قد يطرأ تغيرات في عملك أو جدال مهني انتبه على صحتك انت بحاجة للراحة واطلب المساعدة.

برج الحوت: نهارك متناغم وسريع يحملك نقاشات وأوضاع استثنائية للبعض خبر يخص الأولاد تأخذ قرار مصيري يزول عبء عنك انتبه للتفاصيل للبعض تغيير بالشكل وللبعض تغيير مكان إقامة.