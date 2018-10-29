محمد الشهري يهدد قناة mbc

جهينة نيوز:

هدد الإعلامي السعودي محمد الشهري فضائية الmbc بسبب حذفها فقرة له أثناء تقديمه أمسية المملكة العربية السعودية.

وأعلن في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر بأنه سيبوح بكل التجاوزات التي عانى منها هو ومجموعة من الإعلاميين الذين يعملون في القناة.

وكتب الشهري : في العرف الإعلامي عندما تقوم جهة ما بعرض مادة تلفزيونية على شاشتها فإنها تحذف فقط أي فقرة سيئة أو إذا كان هناك مقاطعة دولية لهذه الفقرة.

وأضاف : قد صدمت عندما قامت mbc بحذف فقرات تقديمي لأمسيات المملكة فهل وصل بها الحال المشين إلى أن تحذف فقرة ابن من أبنائها لأكثر من 20 عاماً شكراً mbc.

وختم الشهري : صمت كثيراً على حروب mbc لنا كمذيعين سعوديين وعانينا من مر العلقم وتلفيق التهم وزرع الأشواك والظلم وطعنات الخناجر من الزلامات حاولنا نستمر أنا و زملاء كثر كسعود الدوسري رحمه الله ولوجين عمران وكثير من الأسماء لكن كانت حروبهم مستميتة ففضلنا الانسحاب أتمنى أن لانجبر لنشر الغسيل حذاري.