ملكة بريطانيا ستتخلى عن عرشها بهذا العمر ؟؟

جهينة نيوز:

تداولت بعض الصحف البريطانية تقاريراً عن تخطيط ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية للتنازل عن العرش لابنها الأكبر وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وذلك بعد ثلاثة أعوام من الآن اي ببلوغها سن ال95 عاماً

وجاءت هذه التقارير نقلاً عن كتاب جديد للصحفي المتخصص في الشؤون الملكية روبرت جوبسون يحمل اسم Charles at seventy : thoughts hopes and dreams.

وقال الكاتب : ما فهمته أن الملكة تفكر جدياً في التنازل عن العرش وهي تعتقد أنها إذا ظلت على قيد الحياة حتى سن الخامسة والتسعين فربما من الأفضل أن تقوم بنقل سلطاتها إلى الأمير تشارلز بسلاسة.

وذكر جوبسون أن قوانين ولاية العرش البريطاني لا تسمح لها بالتنازل رسمياً عن العرش ، لكن بإمكانها نقل سلطاتها وصلاحياتها الملكية لولي العهد تشارلز ليصبح وقتها "الأمير الحاكم" الذي يقوم بدور الملك ويمتلك صلاحياته في إدارة شؤون البلاد دون أن يتوج رسمياً ملكاً للبلاد ، ويسمح به قانون ولاية العرش بشرط واحد فقط وهو إصابة الملكة بمرض معجز يجعلها غير قادرة على أداء مهام عملها.

فيتوقف تخطيط الملكة بالتنازل عن العرش باحتمالية إصابتها بعجز عن أداء مهامها الملكية.

والجدير بالذكر أن الأمير تشارلز قام بالمزيد من المهمات الرسمية نيابة عن الملكة خلال الأشهر الماضية بعد أن أعلن زوج ملكة بريطانية اعتزاله العمل الرسمي في صيف العام الماضي عن عمر يناهز 96 عاماً.