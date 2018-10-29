اتليتيكو مدريد يتصدر ترتيب الليغا مؤقتاً

جهينة نيوز:

تمكن نادي اتليتيكو مدريد من تحقيق الفوز على ضيفه ريال سوسبيبداد ، حيث أقيمت المواجهة على واندا ميتروبوليتانو وانتهت بثنائية نظيفة ضمن فعاليات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض اتليتيكو مدريد سيطرته على الكرة وتمكن اللاعب دييغو غودين من افتتاح التسجيل في الدقيقة 45 بعد تسديدة اخترقت شباك الحارس ميغيل انخيل مويا.

واستمر الفريق بالضغط على المنطقة الدفاعية لريال سوسبيبداد حيث تمكن اللاعب فيليبي لويس من تعزيز النتيجة ، في حين لم ينجح لاعبو الضيوف في القيام بأي ردة فعل تذكر.

والآن أمام أتليتيكو مدريد فرصة تصدر ترتيب الدوري بعد انتظار مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو.