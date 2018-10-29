ضابط عربي يجبر سيدة على تقبيل قدم زوجته بشكل مذل و مهين... فيديو

جهينة نيوز:

أجبر ضابط في جيش إحدى الدول العربية، سيدة على تقبيل قدم زوجته، في محاولة لإذلالها على هامش خلاف نشب بين السيدتين، وفقا لتقارير صحفية.

ونشرت جريدة "الأنباء" اللبنانية، أن الضابط في جيش لبنان وهو من بلدة عدوة ويقطن في "المنية"، أجبر سيدة لبنانية على تقبيل حذاء زوجته إثر خلاف سابق بينهما.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيدة تعتذر لزوجة الضابط وتقبل قدمها، قامت زوجة الضابط بتصويره.

وأوضحت التقارير الصحفية اللبنانية، أن زوجة الضابط نشرت مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع مكتب التحقيقات في فرع استخبارات الشمال لاستدعاء الضابط وزوجته.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه "على إثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر سيدتين تقوم إحداهما وهي زوجة أحد العسكريين بإجبار الأخرى على تقبيل قدمها، أوقفت قيادة الجيش العسكري المذكور لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة".