سعودي يخطف طفلتين يمنيتين بداعي الإغتصاب و ينشر صور مؤلمة على الانترنيت

جهينة نيوز:

قام مواطن سعودي مجهول بخطف طفلتين يمنيتين و نشر صورتهما على الانترنيت متباهي بالجريمة و كتب على الصورة " صيد اليوم يا زينهم على السرير" و هو ما يؤكد نيته على إغتصاب الطفلتين.

و نشر الجاني صورة أخرى يظهر فيه و هو يقبل إحدى الطفلتين دون أن يكشف كامل وجهه و هو ما يؤكد نيته إغتصاب الطفلتين و قد أثارت الحادثة غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالب بكشف الجاني و محاسبته و إنقاذ الطفلتين.

وامتنعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومتحدثها الرسمي، خالد خالد أبا الخيل، عن التعليق عن الجدل المصاحب لشائعة خطف الطفلتين، كما يرد أي تعقيب أمني من وزارة الداخلية أو إمارة منطقة الرياض، على الرغم من البلاغات الإلكترونية التي وجهها مدونون سعوديون حول حادثة الاختطاف.

وتقول حسابات لمدونين يخفون هوياتهم الحقيقة في موقع “تويتر”، ويكتبون بأسماء وهمية، إن الصورة المتداولة للطفلتين، تم التقاطها في حي قرطبة بمدينة الرياض، في محاولة لإثبات حقيقة الاختطاف.