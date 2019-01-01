لهذا السبب .. أبو خولة يعلن حل ميليشيا "شهداء الشرقية" الارهابي

جهينة نيوز

تداول نشطاء أنباء عن إعلان ميليشيا "لواء شهداء الشرقية" الارهابي الممول من تركيا حل نفسه بالكامل بعد "مضايقات تركية"، على خلفية رفض قائد الفصيل الامتثال لأوامر أنقرة بمنع الاشتباك مع الجيش السوري في ريف حلب.

و نقلت تنسيقيات المسلحين أن قائد فصيل ما يسمى بـ"لواء شهداء الشرقية" في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب الملقب بأبي خولة، قد أعلن حل فصيله المكون من أكثر من 800 عنصر وتسليم سلاحه وعتاده للقضاء العسكري في ريف حلب، بسبب عمليات خطف وقتل وسرقة نسبت للفصيل، ونتيجة للحالة المرضية التي يعانيها، وأبدى أبو خولة استعداده للمثول للتحقيق الشرعي في حال ثبتت عليه أي اتهامات.

ونشرت تنسيقيات الارهابيين تسجيلا مصورا لأبي خولة يعلن فيه حل فصيله، إلا أن "المرصد البريطاني المعارض" نقل عن مصادر مطلعة، أن من بين الأسباب التي أدت إلى إعلان الفصيل حل نفسه، تعرضه لتضييق السلطات التركية وفصائل مقربة من تركيا عليه.

وتشهد مناطق سيطرة "الجيش الحر" في حلب المعروفة بمناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، حالة من الفوضى وعمليات التفجير والخطف والاغتيال والسرقة.