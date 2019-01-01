فضيحة – التحالف الأمريكي يزج بـ الأطفال في القتال – صور +18

الأحد, 28 تشرين الأول 2018 الساعة 23:09 | سياسة, عالمي

فضيحة – التحالف الأمريكي يزج بـ الأطفال في القتال – صور +18

جهينة نيوز

تشن ميليشيات الاحتلال الامريكي معارك كر و فر مع داعش تنتهي دائماً بحصول داعش على أسلحة متطورة و توسيع نطاق سيطرته و مؤخراً شن داعش هجوم واسع على مواقع الميليشيات التي شكلها الاحتلال الامريكي و رغم تقديم ميليشيا قسد للإحداثيات و لكن طيران التحالف الامريكي لم يقصف أي هدف و أكثر من ذلك سحب سلاحه الثقيل مما أدى الى مقتل العشرات من ميليشيات الاحتلال الامريكي و لكن هؤلاء القتلى شكلوا فضيحة جديدة للتحالف الامريكي.

و خلال إقتحام داعش لبلدة الباغوز الفوقاني (و هي المرة الثالثة التي يسيطر على هذه البلدة) هرب عناصر قسد تاركين سلاحهم و لكن تمكن داعش من قتل عشر مقاتلين من قسد و تبين أن بينهم أطفال يقاتلون في ميليشيا قسد التي شكلها الاحتلال الامريكي لتكون فضيحة جديدة للإحتلال الامريكي الذي يدمر كل شيء في سورية الا داعش و جديده زج الأطفال في المعارك.


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