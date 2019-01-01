سلاح قدمه الناتو لإرهابيين في سورية ينتهي به الأمر ضد الناتو – التفاصيل

جهينة نيوز

فوضى السلاح و العنف لا يمكن لمن يدعمها أن ينجو منها و السلاح الذي قدمه الناتو لتدمير سورية يتم الآن إستعماله ضد الناتو, و هذا هو الحال مع مضاد الدروع السويدي اي تي-4 "AT-4" الذي تم ضبطه مؤخراً بيد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا ضد قوات الجيش التركي ثاني جيوش الناتو.

و أفادت وسائل إعلام تركيا عن ضبط مضادات دروع إستعملها مقاتلوا حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي من طراز "AT-4" السويدي (الصورة المرفقة) و أفادت وسائل الإعلام التركية بأن مضادات الدروع التي تم ضبطها يعتقد ان الناتو و التحالف الامريكي قدماها لجماعات ارهابية مسلحة في سورية.