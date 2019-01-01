وزيرة صهيونية تتأثر في دبي و تنهمر دموعها لهذا السبب

جهينة نيوز

انهمرت دموع وزيرة الثقافة والرياضة في كيان الإحتلال الصهيوني الإسرائلية ميري ريغيف خلال عزف النشيد الإسرائيلي في بطولة العالم للجودو في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الأحد.

وبثّ تلفزيون العدو الإسرائيلي مشاهد تُظهر ريغيف وهي تبكي أثناء أداء النشيد الإسرائيلي بعد أن أحرز أحد الرياضيين الإسرائيليين ميدالية ذهبية

ويشكل عزف النشيد الصهيوني وحضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية المسابقة إحدى الخطوات الأخيرة في سعي كيان الاحتلال الصهيوني الى التطبيع المجاني مع دول العربية على حساب الدم الفلسطيني و على حساب مبادرة السلام العربية.