أعزاز بدون توقيت شتوي و مع هويات تركية

جهينة نيوز:

تداول ناشطون أنباء عن إصدار ما يسمى "المجلس المحلي للمعارضة الارهابية المسلحة التابعه لقوى الاحتلال التركي" بمدينة أعزاز في ريف حلب تعميما، يلزم السكان باستخراج بطاقات شخصية جديدة تحت طائلة العقوبة للمتخلفين عن حيازتها., و ذلك بعد يوم واحد على قرار منع العمل بالتوقيت الشتوي السوري و الإلتزام بالتوقيت التركي.

ونشر "المجلس المعين من قوى الاحتلال التركي" تعميما دعا فيه المواطنين "جميعا كبارا وصغارا إلى إصدار الهوية الجديدة، لاستخدامها في جميع الدوائر الرسمية في المدينة ومعاقبة كل متخلف عن حيازة البطاقة الجديدة".

وقال مدير المكتب الإعلامي لـ"المجلس"، محمود نجار عقب إطلاق هذه التجربة، إن هذه البطاقات تتميز بأن لها "رمزا خاصا ونظاما مرتبطا مع النفوس في تركيا"، وأن التجربة ستطبق حاليا في الباب، على أن تعمم على بقية مناطق "درع الفرات" والمناطق التي سيطرت عليها قوات الاحتلال التركي.