الصين تصمم جيلا جديدا من المركبات الفضائية المأهولة

جهينة نيوز:

تعمل الصين على تصميم جيل جديد من المركبات الفضائية المأهولة لإطلاقها إلى المحطة الفضائية الصينية.

وقالت صحيفة "China Daily" الصينية إن تلك المركبات يمكن استخدامها أيضا للقيام برحلات فضائية إلى القمر.

ونقلت الصحيفة عن كبير المهندسين في أكاديمية التكنولوجيا الفضائية، جان لاي، الذي ألقى خطابا في مؤتمر الرحلات الفضائية المأهولة، نقلت قوله إن مركبة الجيل الجديد التي لم تطلق عليها تسمية بعد تمتلك جسما أكثر ديناميكية وانسيابية، مقارنة بمركبة "شنتشو" التي تنتمي إلى الجيل الأول للمركبات الفضائية المأهولة الصينية.

وأضاف جان لاي قائلا إن المركبة الجديدة ستكون متعددة الاستخدام وستتألف من قسمين، أحدهما مأهول يقيم فيه رواد الفضاء مع أجهزة القياس، والآخر غير مأهول للمحركات.

وأشار لاي إلى أن التكنولوجيا المتقدمة والمواد المقاومة للحرارة، فضلا عن الوقود البيئي غير السام والأنظمة التي تضمن حوارا بين الإنسان وجهاز الكمبيوتر، استخدمت عند تصنيع المركبة الجديدة.

يذكر أن الأكاديمية الصينية للتكنولوجيا الفضائية تقوم في الوقت الحاضر باختبار المكونات الرئيسة للمركبة الفضائية الواعدة، والتي يخطط لأن تقوم بأول رحلة اختبارية لها بواسطة صاروخ "تشانغتشنغ 5-B" الذي لا يزال قيد التصميم.