عبد المهدي: ملاحقة الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود أولوية قصوى

الأحد, 28 تشرين الأول 2018 الساعة 20:31 | سياسة, عربي

عبد المهدي: ملاحقة الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود أولوية قصوى

جهينة نيوز:

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أهمية الاستمرار في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود السورية العراقية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مكتب عبد المهدي قوله في بيان: إن “رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة أهمية استمرار الجهود والحيطة في تتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود السورية العراقية باعتبار أن ساحة الإرهاب مشتركة بين البلدين”.

ونوه عبد المهدي بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية في حربها ضد عصابات تنظيم داعش الإرهابي.

وكان عبد المهدي أعرب مؤخرا عن رفضه أن يكون العراق ممرا لأي عدوان على أي دولة جارة وتعهد بإنهاء الفوضى الأمنية وتحسين الخدمات.


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