تحالف الاحتلال الامريكي يتواطأ على قسد و يسحب اسلحته الثقيلة و داعش يوسع سيطرته

جهينة نيوز:

ذكرت تنسيقيات الارهابيين أن تنظيم "داعش الارهابي" استعاد خلال هجمات مضادة وواسعة منذ الجمعة الماضية وحتى فجر اليوم الأحد، كافة المناطق التي تقدمت فيها ميليشيا "قسد" المدعومة بغارات التحالف الامريكي التي تسببت بإستشهاد عشرات المدنيين دون أن تصيب أي داعشي في جيب هجين شرقي دير الزور الأسبوع الماضي فضلاً عن إستيلاء داعش الارهابي على معدات و أسلحة متطورة تركتها ميليشيا قسد خلفها.

و أفادت التنسيقيات أن عشرات المسلحين من ميليشيا "قسد" قتلوا في هجوم عنيف لداعش عند ضفاف الفرات الشرقية، على محاور السوسة والباغوز وهجين، وسط استياء بين أوساط مسلحي "قسد" من صمت تحالف الاحتلال الأمريكي وعدم صده الهجمات.

وتفيد مصادر متفرقة بأن الهجوم المعاكس والعنيف الذي شنه "داعش"، تزامن مع وقف التحالف الدولي لأنشطته الجوية كافة، وغياب الطائرات عن عمليات القصف رغم تزويد "قسد" للتحالف بالإحداثيات، فضلا عن أن التنظيم استغل في هجماته المفاجئة والمباغتة سوء الأحوال الجوية والعاصفة الرملية التي هبّت على المنطقة.

كما ذكرت تقارير إعلامية معارضة، أن القوات الأمريكية سحبت الأسلحة الثقيلة من محيط مدينة هجين نحو حقل التنك النفطي إثر هجوم "داعش" على محيط المدينة حيث تدور اشتباكات عنيفة في بادية هجين قرب القاعدة الأمريكية.